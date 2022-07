Sospiro di sollievo, Maurizio De Giovanni dimesso dal Cardarelli (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fine di un incubo per lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, colto da un infarto nella notte del 12 luglio scorso. Il 64enne autore di d tanti best sellers, che ha raggiunto la fama grazie alla serie dei ‘Bastardi di Pizzofalcone’, ha lasciato l’ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato e operato. L’annuncio delle dimissioni è stato dato dalla moglie, Paola Egiziano, attraverso i social con un messaggio secco: “Casa”, affiancato a un cuore rosso. Per De Giovanni, adesso, parte la fase della convalescenza con tanto riposo. Ovvio il rinvio di tutti gli impegni pubblici in programma, tra presentazione dei libri e partecipazione ai festival. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fine di un incubo per lo scrittore napoletanoDe, colto da un infarto nella notte del 12 luglio scorso. Il 64enne autore di d tanti best sellers, che ha raggiunto la fama grazie alla serie dei ‘Bastardi di Pizzofalcone’, ha lasciato l’ospedaledove era stato ricoverato e operato. L’annuncio delle dimissioni è stato dato dalla moglie, Paola Egiziano, attraverso i social con un messaggio secco: “Casa”, affiancato a un cuore rosso. Per De, adesso, parte la fase della convalescenza con tanto riposo. Ovvio il rinvio di tutti gli impegni pubblici in programma, tra presentazione dei libri e partecipazione ai festival. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

