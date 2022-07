Roma, danneggia la scalinata di Trinità dei Monti con una Maserati: 50.000€ di danni (Di martedì 19 luglio 2022) Rischia di pagare una risarcimento di quasi 50.000€ l’uomo che lo scorso 11 maggio 2022 ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti, a Roma, percorrendola con una Maserati presa a noleggio. Le accuse Le ipotesi di reato nei confronti dell’uomo, cittadino Saudita, sono di «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici». Il responsabile del danneggiamento era stato rintracciato dopo qualche giorno dal “fattaccio” mentre tentava d imbarcarsi all’aeroporto di Milano di Malpensa. Ora, al termine dell’inchiesta coordinata dal Procuratore Aggiunto Angelantonio Racanelli e dal PM Nicola Maiorano, la Procura di Roma ha chiuso le indagini e all’uomo è stato notificato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Rischia di pagare una risarcimento di quasi 50.l’uomo che lo scorso 11 maggio 2022 hato ladidei, a, percorrendola con unapresa a noleggio. Le accuse Le ipotesi di reato nei confronti dell’uomo, cittadino Saudita, sono di «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici». Il responsabile delmento era stato rintracciato dopo qualche giorno dal “fattaccio” mentre tentava d imbarcarsi all’aeroporto di Milano di Malpensa. Ora, al termine dell’inchiesta coordinata dal Procuratore Aggiunto Angelantonio Racanelli e dal PM Nicola Maiorano, la Procura diha chiuso le indagini e all’uomo è stato notificato ...

