Quarantena Covid light, Gismondo: "Subito, si è aspettato troppo" (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Una Quarantena 'light' per le persone positive a Covid? "E' auspicabile che un provvedimento di questo tipo venga varato, e anche in fretta. Abbiamo aspettato pure troppo" per la microbiologa Maria Rita Gismondo. "Bisogna cambiare regole velocemente per tantissimi motivi", spiega all'Adnkronos Salute, sottolineandone in particolare due: da un lato "è inutile stare isolati per una tipologia di virus, come quella attuale, che causa una patologia così blanda"; dall'altra parte "è necessario che la gente non si assenti così tanto dal lavoro. In ambito sanitario, ad esempio, per questo motivo stiamo veramente vivendo momenti di grande crisi". Commentando l'ipotesi di una circolare del ministero della Salute, che allenti le norme oggi in vigore per l'isolamento dei contagiati ...

