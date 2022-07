Nascondevano la droga nella Madonnina votiva per venderla sul litorale calabrese | arrestati per spaccio due fratelli e un cugino

(Di martedì 19 luglio 2022) Duee un loro. Questi sarebbero i presunti responsabili di un giro diche da Zungri si era allargato ai centri limitrofi fino a raggiungere alcune località costiere che la presenza di turisti rendeva particolarmente remunerative. Tutto è iniziato con il controllo occasionale di un giovane assuntore, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire i contorni della vicenda. Sono una cinquantina gli episodi di, commessi fra gennaio e giugno 2020, che gli inquirenti hanno contestato ai presunti autori. Ma la cosa più singolare sono le modalità con le quali i tre giovani hanno organizzato la loro attività: lo stupefacente veniva infatti occultato in una cavità ricavata all’interno di un’edicoladedicata alla Madonna, ...

SiciliaReporter : Messina, in un uliveto nascondevano quasi 5 chili di marijuana: 2 donne arrestate dai Carabinieri - NDroghe : 'un involucro contenente 1 kg. di #hashish [..] ulteriori 5 kg. di hashish' #16luglio #rassegnastampa #droga… - AGR_web : Roma, nascondevano la droga nell'orsacchiotto....ieri cinque arresti, due per traffico di stupefacenti Sono 5 le ..… - zazoomblog : Cesate nascondevano la droga dentro la lavatrice: arrestati fratelli spacciatori - #Cesate #nascondevano #droga… -

Il Lametino

Pertanto la, inviata al Policlinico di Messina per le analisi di laboratorio, che immessa nelle strade cittadine avrebbe fruttato circa 30.000 euro, è stata sequestrata e le due donne sono ...Pertanto la, inviata al Policlinico di Messina per le analisi di laboratorio, che immessa nelle strade cittadine, avrebbe fruttato circa 30.000 euro, è stata sequestrata e le due donne sono ... Nascondevano droga in edicola votiva dedicata alla Madonna a Zungri, 3 arresti per spaccio - VIDEO Zungri (Vibo Valentia) - Due fratelli e un loro cugino. Questi sarebbero i presunti responsabili di un giro di spaccio che da Zungri si era allargato ai centri limitrofi fino a raggiungere alcune loca ...Ieri, 15 luglio 2022, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, due donne, rispettivamente di 26 e 28 anni, per il ...