Milan, qual è la strategia di mercato? Nessuno colpo a effetto e una rosa da completare, ma la filosofia Maldini ha portato lo scudetto (Di martedì 19 luglio 2022) Fattore Dybala. Già, perché in questo antipasto di calciomercato dove in Italia si muove davvero poco, l’argentino ha fatto da valore aggiunto: dando entusiasmo e rilanciando le ambizioni di chi l’ha preso, la Roma, e mettendo in difficoltà chi ci ha provato ma non è riuscito ad accaparrarselo, il Napoli e poi il Milan (ci sarebbe pure l’Inter, per cui però Dybala sarebbe stato un plus). Sì, perché pure i rossoneri sulla Joya ci avevano fatto il pensiero: nulla di serio, in verità, ma il fantasista argentino rappresentava una concreta opportunità di rinforzarsi e soprattutto di potenziare il reparto che più degli altri ne avrebbe necessità in casa rossonera. E’ arrivato Origi dal Liverpool, sì, ma di punte “pesanti” il Milan ne ha già due: Ibra (al netto dell’età e del fatto che ritornerà in campo solo nel 2023) e Giroud, che pure a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Fattore Dybala. Già, perché in questo antipasto di calciodove in Italia si muove davvero poco, l’argentino ha fatto da valore aggiunto: dando entusiasmo e rilanciando le ambizioni di chi l’ha preso, la Roma, e mettendo in difficoltà chi ci ha provato ma non è riuscito ad accaparrarselo, il Napoli e poi il(ci sarebbe pure l’Inter, per cui però Dybala sarebbe stato un plus). Sì, perché pure i rossoneri sulla Joya ci avevano fatto il pensiero: nulla di serio, in verità, ma il fantasista argentino rappresentava una concreta opportunità di rinforzarsi e soprattutto di potenziare il reparto che più degli altri ne avrebbe necessità in casa rossonera. E’ arrivato Origi dal Liverpool, sì, ma di punte “pesanti” ilne ha già due: Ibra (al netto dell’età e del fatto che ritornerà in campo solo nel 2023) e Giroud, che pure a ...

MontaltoMassimo : @MilanNewsit voglio sapere qual'è il piano B del Milan... CDK lo considero saltato - JBarba52 : @CarloPulsoni Io quando ero piccola ero romanista e poi sono passata al Milan degli olandesi, di Sacchi, Maldini e… - MilanPress_it : Un #Milan tra strategia e limiti economici: qual è la verità sul mercato? Il nostro approfondimento ??? - Gaucho_RN : È da anni e anni che al Milan manca un esterno destro top e in ogni mercato facciamo tutto meno che quello, è assur… - Gimmy1989 : @NickCecca Gabbia sono anni che lo devono prestare in qual ci e club che lo faccia giocare, ma se lo tengono al Milan dove non può competere -