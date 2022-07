Mattarella | Chiarire gli oscuri tentativi di deviare le indagini Draghi | Arrivare alla verità

Leggi su agi

(Di martedì 19 luglio 2022) "Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso dmafia perché, con professionalità, rigore e determinazione, le aveva inferto un colpo durissimo, disvelandone la struttura organizzativa e l'attività criminale. La mafia li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile e che la Repubblica era in grado di sconfiggerla con la forza del diritto. Nel trentesimo anniversario del terribile attentato di via D'Amelio, desidero rendere omaggiosua memoria e a quella degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, che con lui persero la vita a causa del loro impegno in difesa della legalità delle istituzioni democratiche". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, nel trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio. ...