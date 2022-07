Machine Gun vs Machine Gun (Di martedì 19 luglio 2022) Settimana scorsa c’è stata un’altra bella puntata di Impact a livello di match, dove il migliore è stato senza dubbio quello tra i Violent By Design e i Motor City Machine Guns con Josh Alexander. L’incontro è stato costruito davvero bene, soprattutto all’inizio mi è piaciuta molto l’aurea che è stata data all’ingresso dei VBD. Deaner e Joe Doering ripresi un attimo prima di entrare nel backstage, mentre si danno la carica, consapevoli che è l’ultima chance. Non sono entrati dando la sensazione della violenza, ma quella della paura, come se sapessero che perso quel match, sarebbe finito tutto per loro. Grande drammaticità. Bello poi che Eric Young sia entrato da solo. Poi c’è stato il match che anche a livello di lottato non ha deluso. Dopo però mi aspettavo accadesse qualcosa, invece nulla. Tutto rimandato a giovedì prossimo, dove di certo ci ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 19 luglio 2022) Settimana scorsa c’è stata un’altra bella puntata di Impact a livello di match, dove il migliore è stato senza dubbio quello tra i Violent By Design e i Motor CityGuns con Josh Alexander. L’incontro è stato costruito davvero bene, soprattutto all’inizio mi è piaciuta molto l’aurea che è stata data all’ingresso dei VBD. Deaner e Joe Doering ripresi un attimo prima di entrare nel backstage, mentre si danno la carica, consapevoli che è l’ultima chance. Non sono entrati dando la sensazione della violenza, ma quella della paura, come se sapessero che perso quel match, sarebbe finito tutto per loro. Grande drammaticità. Bello poi che Eric Young sia entrato da solo. Poi c’è stato il match che anche a livello di lottato non ha deluso. Dopo però mi aspettavo accadesse qualcosa, invece nulla. Tutto rimandato a giovedì prossimo, dove di certo ci ...

