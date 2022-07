L’Italia promette forniture ai partner europei in difficoltà in cambio del tetto al prezzo del gas (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha voluto mancare l’appuntamento internazionale cruciale per assicurare alL’Italia la diversificazione delle fonti di gas e continuare la strada per rendersi indipendenti da Mosca, nonostante la crisi di governo. Il vertice intergovernativo tra Italia e Algeria ha «confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l’Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese», ha detto Draghi, annunciando l’arrivo di 4 miliardi di metri cubi di gas in più che Sonatrach invierà alL’Italia in aggiunta ai flussi già concordati. Un accordo valido per L’Italia, ma che risulta strategico per l’Europa intera. Il tutto, mentre domani la Commissione europea presenterà il suo provvedimento per affrontare la possibile crisi energetica determinata dalla probabile ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha voluto mancare l’appuntamento internazionale cruciale per assicurare alla diversificazione delle fonti di gas e continuare la strada per rendersi indipendenti da Mosca, nonostante la crisi di governo. Il vertice intergovernativo tra Italia e Algeria ha «confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l’Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese», ha detto Draghi, annunciando l’arrivo di 4 miliardi di metri cubi di gas in più che Sonatrach invierà alin aggiunta ai flussi già concordati. Un accordo valido per, ma che risulta strategico per l’Europa intera. Il tutto, mentre domani la Commissione europea presenterà il suo provvedimento per affrontare la possibile crisi energetica determinata dalla probabile ...

Pubblicità

AMarco1987 : L’Italia promette forniture ai partner europei in difficoltà in cambio del tetto al prezzo del gas - Linkiesta : RT @greenkiesta_lk: L’Italia promette forniture ai partner europei in difficoltà in cambio del tetto al prezzo del gas La crisi di governo… - greenkiesta_lk : L’Italia promette forniture ai partner europei in difficoltà in cambio del tetto al prezzo del gas La crisi di gov… - christianrocca : RT @Linkiesta: L’Italia promette forniture ai partner europei in difficoltà in cambio del tetto al prezzo del gas - cgregorio52 : RT @Linkiesta: L’Italia promette forniture ai partner europei in difficoltà in cambio del tetto al prezzo del gas -

Brian May compie 75 anni, la storia del chitarrista dei Queen Il cantante e performer romano promette concerti indimenticabili ... Dal 3 al 23 luglio suonerà in ben 12 show per tutta Italia. Non ... Il rapper milanese suonerà a Brescia (05/07), L'Aquila (15/07), ... Perché tutti stanno impazzendo per The Bear su Hulu Tv ... in particolare qualcosa che tocca da vicino anche l'Italia, ... visto che il sandwich che domina il menù del ristorante, è l'iconico ... La seconda stagione promette di essere un'assoluta protagonista ... Wired Italia Il cantante e performer romanoconcerti indimenticabili ... Dal 3 al 23 luglio suonerà in ben 12 show per tutta. Non ... Il rapper milanese suonerà a Brescia (05/07),'Aquila (15/07), ...... in particolare qualcosa che tocca da vicino anche, ... visto che il sandwich che domina il menù del ristorante, è'iconico ... La seconda stagionedi essere un'assoluta protagonista ... Gas, l'Algeria è diventata il primo fornitore dell'Italia