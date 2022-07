“L’auto del futuro che va da sola? Esiste già, però…” (Di martedì 19 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/mercedes.mp4 Radek Jelinek è uno che di storie da raccontare ne ha sicuramente. La prima, quella della sua vita, quando da ventenne è fuggito dal “paradiso comunista” per approdare in Europa, arrivare alla Mercedes-Benz, scalarne tutte le posizioni fino ad arrivare al ruolo di presidente e Ceo della divisione italiana. Ma anche sul futuro del mercato delL’auto, dell’elettrico e della mobilità che verrà è in grado di spiegare come si sta muovendo il grande mercato delL’automotive. Le sfide di Mercedes-Benz Mercedes infatti ha scelto di “anticipare” la transizione verso il full elettric rispetto agli accordi europei del Fit for 55. “Noi vogliamo ottenere la neutralità sulle emissioni di CO2 entro il 2039 dunque per forza dobbiamo accelerare sull’elettrificazione”, spiega ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 19 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/mercedes.mp4 Radek Jelinek è uno che di storie da raccontare ne ha sicuramente. La prima, quella della sua vita, quando da ventenne è fuggito dal “paradiso comunista” per approdare in Europa, arrivare alla Mercedes-Benz, scalarne tutte le posizioni fino ad arrivare al ruolo di presidente e Ceo della divisione italiana. Ma anche suldel mercato del, dell’elettrico e della mobilità che verrà è in grado di spiegare come si sta muovendo il grande mercato delmotive. Le sfide di Mercedes-Benz Mercedes infatti ha scelto di “anticipare” la transizione verso il full elettric rispetto agli accordi europei del Fit for 55. “Noi vogliamo ottenere la neutralità sulle emissioni di CO2 entro il 2039 dunque per forza dobbiamo accelerare sull’elettrificazione”, spiega ...

