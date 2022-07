Katy Perry star a Capri per spot Dolce e Gabbana (Di martedì 19 luglio 2022) Katy Perry a Capri, per la gioia di turisti e residenti che possono ammirare la cantante californiana aggirarsi per le stradine del centro. In realtà però la diva non è in versione turista ma sta girando il nuovo spot della linea "Devotion" di Dolce & Gabbana, di cui è protagonista. La regia è del premio Oscar Paolo Sorrentino che ha scelto l'isola, il suo mare e le sue calette tra le location.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/Katy-Perry-star-a-Capri-per-lo-spot-Dolce-e-Gabbana-di-Sorrentino 20220718 video 13424774.mp4"/videoOcchialoni da sole, completo con gonna e top abbinato nero con fiori bianchi. Tanti i ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022), per la gioia di turisti e residenti che possono ammirare la cantante californiana aggirarsi per le stradine del centro. In realtà però la diva non è in versione turista ma sta girando il nuovodella linea "Devotion" di, di cui è protagonista. La regia è del premio Oscar Paolo Sorrentino che ha scelto l'isola, il suo mare e le sue calette tra le location.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/-a--per-lo--e--di-Sorrentino 20220718 video 13424774.mp4"/videoOcchialoni da sole, completo con gonna e top abbinato nero con fiori bianchi. Tanti i ...

Pubblicità

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Con il Prime Day ho acquistato solo una cosa: il profumo di Katy Perry che non so neanche che odore ha ma che volevo avere a… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Arrivato il profumo di Katy che avevo preso con il Prime Day beh che dire follettini è molto dolce ma molto buono lo metterò… - Guilher33102192 : RT @KatyPerryNewsIT: Katy Perry durante le riprese del nuovo spot di #DolceGabbana, a Capri! ?????? - itsktysalex : ma la signora katy perry lo sa che stasera c’è la festa della mietitura a latina? potrebbe anche degnarsi di passare a salutare - katymammt : e quando Katy Perry verrà a Pomigliano D'Arco a mangiare il panino di Gigione then what -