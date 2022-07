Interventi nel parco di Villa dei Papi, Lombardi: “Impegnati per preservare la sua bellezza” (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl parco di Villa dei Papi è stato interessato, nei giorni scorsi, da Interventi di manutenzione straordinaria. Le operazioni hanno interessato la rigogliosa vegetazione del parco, mentre è stata potenziata e migliorata l’illuminazione. “Villa dei Papi rappresenta un bene culturale di alto valore molto amato dai beneventani – dichiara il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi -. Come si ricorderà, il parco della Villa fu riaperto il 14 giugno dello scorso anno. Il prestigioso edificio conserva una bellezza che va condivisa con la comunità. Il parco è un polmone verde nella città caratterizzato da armonie vegetali e botaniche ed è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIldideiè stato interessato, nei giorni scorsi, dadi manutenzione straordinaria. Le operazioni hanno interessato la rigogliosa vegetazione del, mentre è stata potenziata e migliorata l’illuminazione. “deirappresenta un bene culturale di alto valore molto amato dai beneventani – dichiara il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino-. Come si ricorderà, ildellafu riaperto il 14 giugno dello scorso anno. Il prestigioso edificio conserva unache va condivisa con la comunità. Ilè un polmone verde nella città caratterizzato da armonie vegetali e botaniche ed è ...

