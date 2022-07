Incendi: Piemonte, stato di massima pericolosità per boschi (Di martedì 19 luglio 2022) La Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli Incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da domani, giovedì 21 luglio. Il provvedimento, come spiega la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) La Regioneha dichiarato lodiper glivi su tutto il territorio regionale a partire da domani, giovedì 21 luglio. Il provvedimento, come spiega la ...

