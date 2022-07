Il giorno in cui Mike Powell riuscì a volare (Di martedì 19 luglio 2022) Mike Powell ci era rimasto male, in quel luglio del 1991. Non che quella gara fosse niente di speciale: era una delle tante competizioni di preparazione ai Mondiali di fine agosto. Né lo preoccupava il risultato. Aveva vinto, di nuovo, come sempre quell’anno, tranne una volta sola. Ci era rimasto male perché quando aveva notato Bob Beamon sugli spalti, aveva pensato: «Ora gli faccio vedere quanto so saltare lontano». Non esisteva pubblico migliore a cui dimostrarlo: Bob Beamon, il detentore del primato del mondo alla fantastica misura di 8.90 m stabilito a Città del Messico, nel ’68. Ma Beamon, a un certo punto, era uscito dagli spalti. Powell l’aveva visto, proprio mentre preparava il suo salto: non lo riteneva forse degno di considerazione? («Non l’avevo riconosciuto», si sarebbe scusato più avanti). Sapeva di meritarla, la ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 19 luglio 2022)ci era rimasto male, in quel luglio del 1991. Non che quella gara fosse niente di speciale: era una delle tante competizioni di preparazione ai Mondiali di fine agosto. Né lo preoccupava il risultato. Aveva vinto, di nuovo, come sempre quell’anno, tranne una volta sola. Ci era rimasto male perché quando aveva notato Bob Beamon sugli spalti, aveva pensato: «Ora gli faccio vedere quanto so saltare lontano». Non esisteva pubblico migliore a cui dimostrarlo: Bob Beamon, il detentore del primato del mondo alla fantastica misura di 8.90 m stabilito a Città del Messico, nel ’68. Ma Beamon, a un certo punto, era uscito dagli spalti.l’aveva visto, proprio mentre preparava il suo salto: non lo riteneva forse degno di considerazione? («Non l’avevo riconosciuto», si sarebbe scusato più avanti). Sapeva di meritarla, la ...

