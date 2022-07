«Gazprom pronta a riaprire i flussi per l’Europa da giovedì» | l’indiscrezione di Bloomberg | sarà Putin a decidere

(Di martedì 19 luglio 2022) Idi gas dalla Russia alattraverso il gasdotto Nord Stream 1 potrebbero riprendere anche da21 luglio. L’ultima svolta a sorpresa arriva ancora una volta dal colosso dell’energia russo, che secondo l’agenziaavrebbe confermato la ripresa regolare delle forniture alla fine dei lavori di manutenzione. Le fonti citate dall’agenzia americana però chiariscono che la ripresa deidi gas dovrà essere decisa solo dal Cremlino. Appena ieri 18 luglio, l’agenzia Reuters aveva rivelato l’esistenza di una lettera da parte diin cui annunciava lo stop deidi gas perper «cause di forza maggiore». su Open Leggi anche: Stop parziale del gas russo per, la lettera di ...

