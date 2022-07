Fattura elettronica: come comportarsi in caso di errore (Di martedì 19 luglio 2022) Chiunque non sia un lavoratore dipendente è tenuto a conoscere il funzionamento del processo di Fatturazione elettronica. Questo perché l’obbligo di emissione della eFattura riguarda ormai sia le partite IVA che afferiscono al regime fiscale ordinario, sia quelle che beneficiano del regime fiscale agevolato – il cosiddetto forfettario – purché abbiano percepito redditi o ricavi per più di 25mila euro su base annua. È infine utile sapere che tale obbligo verrà esteso a tutti i contribuenti che usufruiscono della flat tax al 15% a partire dal 1° gennaio 2024.Per creare i file e trasmetterli tramite SdI (Sistema di Interscambio) come da normativa, è consigliabile utilizzare un software fatture elettroniche come Easyfatt di Danea. Tutte le fasi di compilazione, che vanno dalla composizione all’apposizione ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) Chiunque non sia un lavoratore dipendente è tenuto a conoscere il funzionamento del processo dizione. Questo perché l’obbligo di emissione della eriguarda ormai sia le partite IVA che afferiscono al regime fiscale ordinario, sia quelle che beneficiano del regime fiscale agevolato – il cosiddetto forfettario – purché abbiano percepito redditi o ricavi per più di 25mila euro su base annua. È infine utile sapere che tale obbligo verrà esteso a tutti i contribuenti che usufruiscono della flat tax al 15% a partire dal 1° gennaio 2024.Per creare i file e trasmetterli tramite SdI (Sistema di Interscambio)da normativa, è consigliabile utilizzare un software fatture elettronicheEasyfatt di Danea. Tutte le fasi di compilazione, che vanno dalla composizione all’apposizione ...

