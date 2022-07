Crisi di governo, per la fiducia bis due giorni di verifica parlamentare per Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) Durerà due giorni il confronto parlamentare per decidere se rinnovare la fiducia al governo Draghi, libero il premier in ogni momento se lo ritiene di stoppare il confronto e tornare al Quirinale per rinnovare le dimissioni presentate giovedì scorso e congelate da Mattarella, che le ha respinte rinviando premier e governo alle Camere. L'appuntamento clou nell'arena di palazzo Madama è dalle 9,30 di domattina. Finita la sua relazione programmatica l'aula del Senato sarà sospesa e Draghi si sposterà alla Camera, dove alle 10,30 consegnerà in aula al presidente della Camera Fico il testo delle dichiarazioni programmatiche rese in Senato. Dalle 11,30 Draghi sarà di nuovo in Senato per un dibattito fiume fino alle 16,30. Quando ci sarà una nuova ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) Durerà dueil confrontoper decidere se rinnovare laal, libero il premier in ogni momento se lo ritiene di stoppare il confronto e tornare al Quirinale per rinnovare le dimissioni presentate giovedì scorso e congelate da Mattarella, che le ha respinte rinviando premier ealle Camere. L'appuntamento clou nell'arena di palazzo Madama è dalle 9,30 di domattina. Finita la sua relazione programmatica l'aula del Senato sarà sospesa esi sposterà alla Camera, dove alle 10,30 consegnerà in aula al presidente della Camera Fico il testo delle dichiarazioni programmatiche rese in Senato. Dalle 11,30sarà di nuovo in Senato per un dibattito fiume fino alle 16,30. Quando ci sarà una nuova ...

