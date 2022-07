(Di martedì 19 luglio 2022) Da questa crisi di governo l'Avvocato è quello che ne esce peggio: oltre la ridotta contiana, M5s è una guerra per bande. E se il partito va all'opposizione l'originale (Di Battista) funziona meglio della fotocopia (). “A che serve unche si radicalizza, che ci porta fuori dal governo?", si chiedono, non a torto, alcuni contiani

... si cerca affannosamente una via d'uscita per evitare che domani siin Aula al Senato al buio. ... Bombardieri vuole sottolineareche 'siamo convinti che in questo paese servano i partiti e ...... meglio saltare subito che accorgersene dopo, ma pare che ormai tuttoper una strada che nulla ...tornare alla situazione ante 1981 che ad una in cui sono altri a decidere come e dovel'... Comunque vada, Giuseppe Conte è già finito (di P. Salvatori) Da questa crisi di governo l'Avvocato è quello che ne esce peggio: oltre la ridotta contiana, M5s è una guerra per bande. E se il partito va ...