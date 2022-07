Cancro seno metastatico, ok Ue a terapia smart in fase più precoce (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Via libera Ue a un uso più precoce di trastuzumab deruxtecan, anticorpo monoclonale farmaco-coniugato (Adc) di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, nel trattamento del Cancro al seno metastatico Her2-positivo (Her2+). La terapia ‘smart’, disegnata in modo specifico per essere mirata contro il recettore Her2, ha ottenuto l’estensione dell’indicazione come monoterapia per pazienti adulti con carcinoma mammario Her2+ non resecabile o metastatico che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-Her2. L’approvazione della Commissione europea – spiega una nota delle due aziende farmaceutiche – segue il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema, ed è basata sui risultati dello ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Via libera Ue a un uso piùdi trastuzumab deruxtecan, anticorpo monoclonale farmaco-coniugato (Adc) di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, nel trattamento delalHer2-positivo (Her2+). La’, disegnata in modo specifico per essere mirata contro il recettore Her2, ha ottenuto l’estensione dell’indicazione come monoper pazienti adulti con carcinoma mammario Her2+ non resecabile oche hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-Her2. L’approvazione della Commissione europea – spiega una nota delle due aziende farmaceutiche – segue il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema, ed è basata sui risultati dello ...

