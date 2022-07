Cagliari, l’Atalanta mette gli occhi in casa rossoblù: Nandez ma non solo nel mirino (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: l’Atalanta avrebbe messo gli occhi in casa rossoblù. Alla Dea piace Nandez ma non solo Dopo la retrocessione in Serie B, i gioielli del Cagliari sono finiti nel mirino di diverse squadre di Serie A. Tra queste ci sarebbe l’Atalanta, intenzionata a fare la spesa in casa rossoblù. Oltre Nahitan Nandez, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per avere in prestito il giovane Gabriele Zappa. L’esterno destro potrebbe valutare l’opzione ma – come ricorda il Corriere dello Sport – è difficile che il club sardo affronti un’altra cessione perché significherebbe andare alla ricerca di un altro laterale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercatoavrebbe messo gliin. Alla Dea piacema nonDopo la retrocessione in Serie B, i gioielli delsono finiti neldi diverse squadre di Serie A. Tra queste ci sarebbe, intenzionata a fare la spesa in. Oltre Nahitan, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per avere in prestito il giovane Gabriele Zappa. L’esterno destro potrebbe valutare l’opzione ma – come ricorda il Corriere dello Sport – è difficile che il club sardo affronti un’altra cessione perché significherebbe andare alla ricerca di un altro laterale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

