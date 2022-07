A Tropea il 'Link Communication Meeting' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Due grandi giornalisti, uno ex direttore del Corriere della Sera, l'altro fondatore del Fatto Quotidiano. Uno milanese, l'altro romano. Cosa fanno insieme su un palco in Calabria? Creano connessioni, legami, relazioni. Link. Paolo Mieli e Antonio Padellaro saranno tra gli ospiti che venerdì 22 e sabato 23 luglio a Tropea si riuniranno per Link, Tropea Communication Meeting, due serate di informazione, comunicazione e spettacolo per declinare una nuova visione della Calabria e del Sud. E sono le due facce di una sola medaglia, Padellaro e Mieli, l'Orgoglio e il Pregiudizio che i padroni di casa hanno scelto come filo conduttore dell'evento. Partire dai pregiudizi, è questo l'obiettivo della due giorni organizzata da LaC Network e ViaCondotti21, per ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Due grandi giornalisti, uno ex direttore del Corriere della Sera, l'altro fondatore del Fatto Quotidiano. Uno milanese, l'altro romano. Cosa fanno insieme su un palco in Calabria? Creano connessioni, legami, relazioni.. Paolo Mieli e Antonio Padellaro saranno tra gli ospiti che venerdì 22 e sabato 23 luglio asi riuniranno per, due serate di informazione, comunicazione e spettacolo per declinare una nuova visione della Calabria e del Sud. E sono le due facce di una sola medaglia, Padellaro e Mieli, l'Orgoglio e il Pregiudizio che i padroni di casa hanno scelto come filo conduttore dell'evento. Partire dai pregiudizi, è questo l'obiettivo della due giorni organizzata da LaC Network e ViaCondotti21, per ...

