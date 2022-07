Una Vita anticipazioni: Azucena e Guillermo sta succedendo (Di lunedì 18 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, tra Azucena e Guillermo sta succedendo: scatterà finalmente la scintilla? Le novità per la puntata di oggi. Come ogni giorno, anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda al consueto orario su Canale 5, subito dopo Beautiful; Felipe e Dori sono ai ferri corti e l’avvocato deve decidere se continuare con lei e fidarsi oppure accettare le dimissioni, mentre la situazione tra Pascual e le due sorelle Rubio è sempre più tesa. Una Vita, la puntata di oggi 18 luglio: Guillermo e Azucena di nuovo vicini? Ecco le anticipazioni.L’uomo non sopporta né Rosina né Hortensia e il sentimento è reciproco, ma tra Azucena ... Leggi su formatonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Una, trasta: scatterà finalmente la scintilla? Le novità per la puntata di oggi. Come ogni giorno, anche oggi vi riportiamo leper la nuova puntata di Una, in onda al consueto orario su Canale 5, subito dopo Beautiful; Felipe e Dori sono ai ferri corti e l’avvocato deve decidere se continuare con lei e fidarsi oppure accettare le dimissioni, mentre la situazione tra Pascual e le due sorelle Rubio è sempre più tesa. Una, la puntata di oggi 18 luglio:di nuovo vicini? Ecco le.L’uomo non sopporta né Rosina né Hortensia e il sentimento è reciproco, ma tra...

Pubblicità

Pontifex_it : La parola di Gesù è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera dalle opacità del male, appaga… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'La parola di Gesù non è astratta, è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libe… - Agenzia_Ansa : Paure e angoscia per una vita che letteralmente 'sta cadendo a pezzi', ineluttabilmente giorno dopo giorno, a soli… - Obsolete_LG : RT @AnnalisaNocera1: BOMBA DEL DR. ROY DE VITA SULLA QUARTA DOSE. 'NON HA FUNZIONATO LA TERZA, IL GOVERNO DEVE SPIEGARCI PERCHÉ DOVREBBE F… - GianlucaDonat15 : @Linus2k Pensa a quando muore. Tutta la vita consacrata ad una fiction ?????? -