Una Vita, anticipazioni 19 luglio: David salva Valeria da Aurelio, ma poi lei lo rimprovera aspramente (Di lunedì 18 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 19 luglio: nella puntata di domani rivedremo Dori e Felipe, tra i quali andrà un po’ meglio; poi ci sarà David, che impedirà ad Aurelio di fare del male a Valeria, ma in seguito lei si scaglierà contro il suo “salvatore”,dopo aver scoperto che lui lavorava per il Quesada. Felipe accetta le condizioni di Dori Felipe e Dori si riconciliano, perché l’avvocato decide di accettare che l’infermiera cessi di somministrargli medicinali. Funzionerà? Tra i due sarà una riappacificazione definitiva, che porterà all’happy end? Aurelio tenta di violentare Valeria, ma David glielo impedisce. Tuttavia poi la Cardenas … Aurelio fuori controllo con Valeria: cerca di abusare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 luglio 2022) Una19: nella puntata di domani rivedremo Dori e Felipe, tra i quali andrà un po’ meglio; poi ci sarà, che impedirà addi fare del male a, ma in seguito lei si scaglierà contro il suo “tore”,dopo aver scoperto che lui lavorava per il Quesada. Felipe accetta le condizioni di Dori Felipe e Dori si riconciliano, perché l’avvocato decide di accettare che l’infermiera cessi di somministrargli medicinali. Funzionerà? Tra i due sarà una riappacificazione definitiva, che porterà all’happy end?tenta di violentare, maglielo impedisce. Tuttavia poi la Cardenas …fuori controllo con: cerca di abusare ...

Pubblicità

Pontifex_it : La parola di Gesù è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera dalle opacità del male, appaga… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'La parola di Gesù non è astratta, è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libe… - santegidionews : Non dimentichiamoci degli #anziani in #estate. Il caldo rende più vulnerabili, sia fisicamente sia psicologicamente… - ZlatanSs89 : RT @ohanarifugio: ?? IN SETTE ARRIVATI NELLE LORO NUOVE FAMIGLIE ?? Sette vite preziose. Sette anime destinate a una morte quasi certa o… - moonchi78468326 : @alexrossi_ar @portamivialou L’articolo in questione è di sei mesi fa quindi continua a non avere senso il commento… -