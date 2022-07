Un uomo e una donna sono morti in un incidente in moto a Lecce (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Due persone hanno perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale verificatosi sulla via del Mare in provincia di Lecce, all'ingresso di San Foca Marina di Melendugno. Le vittime sono un uomo di 47 anni, di Lecce, imprenditore, e una donna di 43 che viaggiava con lui in sella a una moto Ducati. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica, la motocicletta è finita contro il cordolo della pista ciclabile. La coppia è stata sbalzata sull'asfalto facendo un volo di diversi metri rispetto al punto dell'impatto: immediati i soccorsi attivati da alcuni automobilisti di passaggio ma per l'uomo e la donna non c'è stato niente da fare, ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Due persone hanno perso la vita la scorsa notte in unstradale verificatosi sulla via del Mare in provincia di, all'ingresso di San Foca Marina di Melendugno. Le vittimeundi 47 anni, di, imprenditore, e unadi 43 che viaggiava con lui in sella a unaDucati. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica, lacicletta è finita contro il cordolo della pista ciclabile. La coppia è stata sbalzata sull'asfalto facendo un volo di diversi metri rispetto al punto dell'impatto: immediati i soccorsi attivati da alcuni automobilisti di passaggio ma per l'e lanon c'è stato niente da fare, ...

