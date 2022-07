Pubblicità

Ucraina, Abramovich chiede a Ue un mln di euro di risarcimento

Guerra- Russia: cosa c'è da sapere Dopo Johnson e Draghi Kiev si sente sola I missili fanno strage a Vinnytsya Osce: a Bucha crimi contro l'umanità Guerini a Washington "Sostenere l'Le sanzioni occidentali imposte adderivano dalla sua vicinanza con il presidente russo ...per aver esibito in televisione durante un telegiornale un cartello contro la guerra ine ... Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Lavrov: la politica dell'Occidente porta a cercare "nuovi teatri di guerra". Abramovich chiede revoca delle sanzioni e risarcimento danni (Adnkronos) – L’oligarca russo Roman Abramovich ha chiesto all’Unione europea di rimuovere le sanzioni emesse nei suoi confronti. Rivolgendosi al Consiglio europeo ha chiesto anche di riconoscergli un ...Gli oligarchi non ci stanno più e ora che le attenzioni sui maxi-ricchi russi non sono più così alte come all'inizio della guerra, stanno cercando di annullare tutta ...