Sky – Dybala accetta la Roma | il Napoli resta ancora a guardare

(Di lunedì 18 luglio 2022) Paulosarà un nuovo giocatore della, tagliato fuori ildalla scelta dell’argentino. La notizia viene data da Gianluca Di Marzio di Sky che scrive: “Paulosarà un nuovo giocatore della. Dopo che nelle ultime ore era aumentata la fiducia per la chiusura dell’affare, nella notte l’attaccante argentino ha detto ‘sì’ alla proposta del club giallorosso. Tutto definito e chiuso“. Nella notte è arrivata l’accelerata dellache ha alzato l’offerta perportandola a sei milioni di euro a stagione, ma raggiungibile con bonus. A parità di offertanon ha avuto dubbi ed è andato alla corte di Mourinho.una volta ilcon il cerino in mano, ...

Pubblicità

SkySport : ? PAULO DYBALA È DELLA ROMA ???? L'argentino ha accettato l'offerta dei giallorossi ?? - DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - SkySport : ALLE 12:00 EDIZIONE SPECIALE SU SKY SPORT 24 TUTTE LE NEWS?? - furioilconte : RT @DiMarzio: #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata #calciomercato htt… - maurolucci1970 : RT @SkyTG24: Calciomercato, Dybala è un giocatore della Roma -

Pauloha scelto la sua destinazione: sarà la Roma la prossima squadra della Joya in Italia L'ultim'ora diSport recita chiaro. Fatta peralla Roma. L'argentino ha accettato l'offerta dei giallorossi. Per la Joya pronto un triennale da 6 milioni raggiungibili con i bonus. Lo scatto di Tiago ...Pauloha scelto la Roma: l'attaccante argentino è un nuovo giocatore giallorosso. La Joya, che si era svincolato dalla Juventus lo scorso giugno, ha accettato l'offerta del club dei FriedkinPaulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma, tagliato fuori il Napoli dalla scelta dell'attaccante argentino.Dybala Roma, fatta per il trasferimento dell'argentino alla corte di Josè Mourinho! La Joya ha accettato la proposta giallorossa ...