“Palazzo Reale SummerFest”, in programma i concerti di Bersani, Mannoia e Truppi (Di lunedì 18 luglio 2022) “Palazzo Reale SummerFest”, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale di Napoli questa settimana in programma il cinema d’autore e i concerti di Bersani, Mannoia e Truppi. Napoli, 18 luglio – Si apre martedì 19 luglio con la speciale proiezione del film di Mimmo Paladino “Quijote” la nuova settimana di Palazzo Reale SummerFest, che fino al 30 luglio 2022, con la direzione artistica Leggi su 2anews (Di lunedì 18 luglio 2022) “”, nel Giardino Romantico didi Napoli questa settimana inil cinema d’autore e idi. Napoli, 18 luglio – Si apre martedì 19 luglio con la speciale proiezione del film di Mimmo Paladino “Quijote” la nuova settimana di, che fino al 30 luglio 2022, con la direzione artistica

Pubblicità

gparagone : A Roma in piazza #tassisti a @Palazzo_Chigi oggi, ristoratori DOMANI…. Davanti al @MEF_GOV, a chiedere al 'non per… - gazzettanapoli : Si apre martedì 19 luglio con la speciale proiezione del film di Mimmo Paladino “Quijote” la nuova settimana di Pal… - corrmezzogiorno : #Napoli Palazzo Reale Summer Fest Bersani, Mannoia e Truppi in concerto a Napoli - OndaWebTv : Palazzo Reale SummerFest, apre Quijote di Mimmo Paladino ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - PaolDelli : RT @PalazzoRealeNap: #SaveTheDate ?? martedì #19luglio, ore 21.30. Proiezione del film #Quijote di #MimmoPaladino, con #PeppeServillo e #Luc… -