No#News Magazine – anno IV – numero XXIV

(Di lunedì 18 luglio 2022) Un buon giorno ai nostri boccheggianti lettori! La copertina del nuovodice già tutto. Pronti per una settimana BOLLENTE?! All’interno travate le nuove uscite di questa settimana al cinema, tra cui figura “All The Streets Are Silent. The Convergence of Hip Hop and Skateboarding” di Jeremy Elkin un docufilm dedicato alla sub-cultura newyorkese di fine anni ’80 dello skateboarding e della musica hip-hop. Poi, la classifica del box office italiano, il cartellone con il rush finale di spettacoli in programmazione nei teatri milanesi, e quella delle interessanti esposizioni in musei e gallerie della città. Via auguriamo una rinfrescante settimana! Non dimenticate di scaricare, condividere e oziosamente sfogliare il nuovodel settimanale! L'articolo proviene da

Pubblicità

Corriere del Mezzogiorno

Stesso discorso per le maniche, arrotolate (un paio di volte è sufficiente) oppure. Poi, ..., approfondimenti, tendenze, tecnologie, materiali e protagonisti: tutto quello che c'è da sapere sul ...It was published on UN Chronicle, the flagshipof the UN. The article argues that people work to fight hunger, and if there ishunger, there will be nobody to do the manual jobs. Kenk ... No Borders Trio, anteprima ad Antichi Scenari: live nell’Oasi Cerillo Marx può aspettare, «Stendhal no»: Bellocchio conquista gli Usa.La critica statunitense esalta il regista italiano e indica il nuovo progetto ...Breaking news Milan, si riapre una pista di mercato. La società rossonera vuole due giocatori per ogni ruolo, nel contesto di una stagione che si preannuncia lunga e difficile Dopo la cessione di ...