Movida violenta, ucciso un pugile Il papà accoltella due bodyguard - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) La vittima Leonardo Muratovic, 25 anni ANZIO (Roma) È finitain tragedia la notte di Movida ad Anzio, comune del litorale laziale, in provincia di Roma. Leonardo Muratovic, pugile 25enne, è stato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La vittima Leonardo Muratovic, 25 anni ANZIO (Roma) È finitain tragedia la notte diad Anzio, comune del litorale laziale, in provincia di Roma. Leonardo Muratovic,25enne, è stato ...

Pubblicità

Cera_Marcello : Anche la Movida e' violenta... .#movidaviolenta - TgrRaiVeneto : La chiusura notturna di un tratto di arenile si è resa necessaria per frenare gli eccessi #IoSeguoTgr #Veneto… - mascalzonesbt : Movida Violenta e Molesta, Marchegiani: 'Emergenza da affrontare con assoluta priorità' - - HDMarsil : Anzio, movida violenta: accoltellato un giovane sulla riviera Mallozzi: trasferito in ospedale - infoitinterno : Anzio, movida violenta: accoltellato un giovane sulla riviera Mallozzi: trasferito in ospedale - Cronaca -