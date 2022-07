Meteo della settimana dal 18 luglio: caldo in aumento, quando sarà il picco (Di lunedì 18 luglio 2022) Le ultime previsioni per il Meteo della settimana dal 18 luglio: caldo in aumento, ecco quando sarà raggiunto il picco. Tutte le informazioni utili. Dopo il ritorno del gran caldo intenso degli ultimi giorni, in particolare nel weekend, si apre una nuova settimana segnata da temperature bollenti. La nuova, torrida ondata di caldo africano è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 luglio 2022) Le ultime previsioni per ildal 18in, eccoraggiunto il. Tutte le informazioni utili. Dopo il ritorno del granintenso degli ultimi giorni, in particolare nel weekend, si apre una nuovasegnata da temperature bollenti. La nuova, torrida ondata diafricano è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

