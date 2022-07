Mercato – L’Atalanta vuole chiudere per Pinamonti: l’Inter può abbassare la richiesta in un caso (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Atalanta vuole prendere Andrea Pinamonti Prosegue con qualche difficoltà il Mercato in uscita dell’Inter. Uno dei giocatori su cui la società punta per incassare qualcosa è Andrea Pinamonti che ha molte richieste in Serie A. Su di lui da segnalare l’Interesse di Monza e Sassuolo, ma anche e soprattutto Atalanta che secondo Tuttosport, vorrebbe chiudere il colpo. “C’è Pinamonti, conteso da diverse squadre della Serie A, ma vicino alL’Atalanta. l’Inter vuole 20 milioni per il suo attaccante reduce da un’ottima annata all’Empoli, ma siccome Marotta vuole mantenere un diritto di recompra, potrebbe accontentarsi di 17-18 milioni”. “I bergamaschi, prima scelta ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)prendere AndreaProsegue con qualche difficoltà ilin uscita del. Uno dei giocatori su cui la società punta per incassare qualcosa è Andreache ha molte richieste in Serie A. Su di lui da segnalareesse di Monza e Sassuolo, ma anche e soprattutto Atalanta che secondo Tuttosport, vorrebbeil colpo. “C’è, conteso da diverse squadre della Serie A, ma vicino al20 milioni per il suo attaccante reduce da un’ottima annata all’Empoli, ma siccome Marottamantenere un diritto di recompra, potrebbe accontentarsi di 17-18 milioni”. “I bergamaschi, prima scelta ...

