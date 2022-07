Marsiglia, Tudor vuole un big: occhi sul brasiliano Marcelo (Di lunedì 18 luglio 2022) Per rinforzare il suo Marsiglia, il neo allenatore dell’Olympique Tudor starebbe puntando su un big: Marcelo, ex Real Madrid Grandi manovre di calciomercato per il Marsiglia di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, il neo allenatore dell’Olympique avrebbe messo nel mirino Marcelo svincolatosi a fine giugno dal Real Madrid. Il terzino mancino andrebbe a giocarsi un ruolo da titolare sull’out di sinistra con Kolasinac e Amavi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Per rinforzare il suo, il neo allenatore dell’Olympiquestarebbe puntando su un big:, ex Real Madrid Grandi manovre di calciomercato per ildi Igor. Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, il neo allenatore dell’Olympique avrebbe messo nel mirinosvincolatosi a fine giugno dal Real Madrid. Il terzino mancino andrebbe a giocarsi un ruolo da titolare sull’out di sinistra con Kolasinac e Amavi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

