Lascia la moglie per una rifugiata ucraina, dopo due mesi dice: “Sono rimasto senza soldi” (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ci pensò un istante a Lasciare la moglie per la rifugiata ucraina che stavano ospitando. Ma dopo appena due mesi le cose hanno preso una piega diversa da quella auspicata. Un colpo di fulmine tanto forte da buttare all’aria il suo matrimonio e fuggire con una rifugiata proveniente dall’ucraina e giurarle amore eterno dopo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ci pensò un istante are laper lache stavano ospitando. Maappena duele cose hanno preso una piega diversa da quella auspicata. Un colpo di fulmine tanto forte da buttare all’aria il suo matrimonio e fuggire con unaproveniente dall’e giurarle amore eternoL'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

DavideHauner : Quando il marito tradisce e poi lascia la palla in mano alla moglie come se fosse colpa sua - Skywalkerboh : @FIBA @MarcoAMunno @FIBAAsiaCup Il telecronista lascia moglie e due figli. - GiorgiaGiorgita : Ecco, in ordine sparso, le questioni generate da ogni amore poco corrisposto. Se non mi vuole, perché: Scrive? Vuol… - sandrolerifilo : @LucioMalan malan nom omen il topo che lascia la barca che sta affondando pssa dalla lega forza italia ed ora FdINe… - virginiasacchi : #Zelensky è ricomparso in TV con una dichiarazione. Gli hanno riattivato internet. Sta bene, le armi #NATO si vendo… -