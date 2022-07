Lago di Garda, fa il bagno e scompare: ricerche ancora in corso. Il 41enne era in barca con la moglie e i due figli piccoli (Di lunedì 18 luglio 2022) La Guarda costiera sta cercando un uomo di 41 anni che nel pomeriggio di domenica 17 luglio si trovava con la propria famiglia – moglie e due figli piccoli – con la sua barca nelle acque antistanti Rivoltella di Desenzano e si è sentito male mentre stava facendo il bagno. A lanciare l’allarme è stata la moglie. Sono intervenuti la Guardia Costiera, già presente nel basso Lago per vigilanza, l’idroambulanza del 118 e un’unità navale dei Vigili del fuoco. Presenti anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco giunti da Bologna con un elicottero. La sala operativa della Guardia costiera del Lago di Garda, oltre a inviare anche un’alta nave che era già in vigilanza sulla sponda veneta per le ricerche di superficie, ha chiesto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La Guarda costiera sta cercando un uomo di 41 anni che nel pomeriggio di domenica 17 luglio si trovava con la propria famiglia –e due– con la suanelle acque antistanti Rivoltella di Desenzano e si è sentito male mentre stava facendo il. A lanciare l’allarme è stata la. Sono intervenuti la Guardia Costiera, già presente nel bassoper vigilanza, l’idroambulanza del 118 e un’unità navale dei Vigili del fuoco. Presenti anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco giunti da Bologna con un elicottero. La sala operativa della Guardia costiera deldi, oltre a inviare anche un’alta nave che era già in vigilanza sulla sponda veneta per ledi superficie, ha chiesto, ...

