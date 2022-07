La Russia multa Google per 21,7 miliardi di rubli per 'false informazioni' sulla guerra in Ucraina (Di lunedì 18 luglio 2022) Repressione e bavaglio. Fake news e disinformazione. La Russia di Putin è così: un tribunale russo ha inflitto una multa di 21,7 miliardi di rubli (pari circa a 370 milioni di euro) a Google. La multa ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) Repressione e bavaglio. Fake news e disinformazione. Ladi Putin è così: un tribunale russo ha inflitto unadi 21,7di(pari circa a 370 milioni di euro) a. La...

