La misteriosa scomparsa di un muratore ivoriano da un cantiere in Sicilia (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - "Poco prima di sparire mi aveva telefonato rassicurandomi dei soldi che mi stava inviando, poi non ho più saputo nulla di lui. Queste cose possono accadere da noi, in Costa D'Avorio, ma è impossibile sparire nel nulla in uno Stato civilizzato come l'Italia". Lo dice ad AGI Awa parlando al telefono dal suo Paese, dove è rientrata per confortare la famiglia del marito, l'ivoriano Daouda Diane. Il 37enne è scomparso il 2 luglio ad Acate, nel Ragusano, in circostanze rimaste oscure. Prima che se ne perdessero le tracce, lavorava senza contratto in un cantiere edile e in un video mandato al fratello lamentava condizioni di lavoro particolarmente dure e mancanza di sicurezza. La moglie (in contatto con Michele Mililli della Federazione del Sociale dell'Usb che ha promosso le agitazioni di protesta) chiede che venga fatta luce: "Era euforico all'idea ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - "Poco prima di sparire mi aveva telefonato rassicurandomi dei soldi che mi stava inviando, poi non ho più saputo nulla di lui. Queste cose possono accadere da noi, in Costa D'Avorio, ma è impossibile sparire nel nulla in uno Stato civilizzato come l'Italia". Lo dice ad AGI Awa parlando al telefono dal suo Paese, dove è rientrata per confortare la famiglia del marito, l'Daouda Diane. Il 37enne è scomparso il 2 luglio ad Acate, nel Ragusano, in circostanze rimaste oscure. Prima che se ne perdessero le tracce, lavorava senza contratto in unedile e in un video mandato al fratello lamentava condizioni di lavoro particolarmente dure e mancanza di sicurezza. La moglie (in contatto con Michele Mililli della Federazione del Sociale dell'Usb che ha promosso le agitazioni di protesta) chiede che venga fatta luce: "Era euforico all'idea ...

Pubblicità

sulsitodisimone : La misteriosa scomparsa di un muratore ivoriano da un cantiere in Sicilia - Peppe_Marinaro : RT @Agenzia_Italia: ?? La misteriosa scomparsa di un muratore ivoriano da un cantiere in Sicilia ?? - Agenzia_Italia : ?? La misteriosa scomparsa di un muratore ivoriano da un cantiere in Sicilia ?? - IramaRockstar : RT @TCDSTV: Esattamente 6 anni fa venivamo a conoscenza della misteriosa scomparsa di un ragazzino di nome Will e dell’apparizione in città… - occhiv3rdi : RT @TCDSTV: Esattamente 6 anni fa venivamo a conoscenza della misteriosa scomparsa di un ragazzino di nome Will e dell’apparizione in città… -