Incendi, in Spagna 510 morti in 7 giorni. Sanchez: "Il cambiamento climatico uccide". In Francia brucia la Gironda L'ondata di caldo che da giorni colpisce la Spagna ha provocato 510 vittime. Il numero viene riportato dall'agenzia di stampa Efe in base ai dati dell'Istituto di Salute Carlos III. I dati, aggiunge la stessa fonte, sono relativi al periodo 10-16 luglio. Delle morti registrate, 442 sono di persone di età superiore ai 75 anni. Madrid facendo i conti con circa 20 Incendi che ancora non sono sotto controllo in diverse parti del paese, dal sud alla Galizia, nell'estremo nord-ovest. Qui le fiamme hanno distrutto circa 4.500 ettari di terreno. Le ultime vittime degli Incendi sono un vigile del fuoco, morto domenica sera per le ustioni riportate mentre cercava di domare le fiamme nella provincia di Zamore nel nord-ovest del Paese, e un allevatore di pecore trovato senza vita nella stessa zona collinare.

