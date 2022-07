Il Napoli vicinissimo a Kim | affare in chiusura con il Fenerbache

Pubblicità

Marco_Orlando : Ieri sera è uscita la notizia che #Dybala fosse vicinissimo alla #ASRoma, con tanto di fonti autorevoli. Nonostant… - Milannews24_com : Calciomercato, un ex-Milan vicinissimo al Napoli: ecco le ultime - DansicaGiuseppe : #Dybala in questo momento ha sul tavolo due opzioni: La Roma o il #Napoli Ma come confermato da @DiMarzio… - DilectisG : RT @iINSIDER_: #KimMinJae vicinissimo al #Napoli attenzione ore importanti!??????? - pietrovirgilio1 : @Since1897J Io ho letto che è vicinissimo al Napoli -

Infatti, sembrano imminenti gli ingressi a centrocampist di Maistro , dalla Lazio, e di Eiting che, secondo Il Resto del Carlino , sarebbealla firma che potrebbe arrivare già in queste ...Adesso è quasi fatta: de Ligt èal Bayern Monaco , che nella serata di ieri sera ha fatto il rilancio decisivo a 85 ... Il Rennes rallenta per Kim e allora ilripiomba sul difensore ...Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, alcuni dirigenti del Napoli sono in volo per Istanbul per un blitz con il Fenerbahce e chiudere la trattativa per ...Adesso è quasi fatta: de Ligt è vicinissimo al Bayern Monaco, che nella serata di ieri sera ha fatto il rilancio decisivo a 85 milioni di euro, bonus compresi e senza contropartite.