Governo: Renzi, 'Draghi bis o voto, Conte? Un incapace' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Conte non sta andando fino in fondo, Conte sta più banalmente andando a fondo. E trascina nell'abisso i pochi che gli sono rimasti vicini. La cosa drammatica è che questa scelta masochista fa male anche all'Italia, alle imprese, alle famiglie e non solo ai Cinque Stelle". Così Matteo Renzi sul Corriere. "Se non sei capace, non sei capace. Punto. Puoi vincere un biglietto alla lotteria e fare il premier come accaduto a Conte. Ma poi la realtà ti presenta il conto e se non hai visione politica prima o poi la gente se ne accorge". La petizione di Iv pro-Draghi "ha fatto il botto (...)quello che è importante è che Draghi stia a Palazzo Chigi. E che venga in Aula senza fare trattative stile Prima Repubblica o vertici di pentapartito: deve fare un elenco prendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "non sta andando fino in fondo,sta più banalmente andando a fondo. E trascina nell'abisso i pochi che gli sono rimasti vicini. La cosa drammatica è che questa scelta masochista fa male anche all'Italia, alle imprese, alle famiglie e non solo ai Cinque Stelle". Così Matteosul Corriere. "Se non sei capace, non sei capace. Punto. Puoi vincere un biglietto alla lotteria e fare il premier come accaduto a. Ma poi la realtà ti presenta il conto e se non hai visione politica prima o poi la gente se ne accorge". La petizione di Iv pro-"ha fatto il botto (...)quello che è importante è chestia a Palazzo Chigi. E che venga in Aula senza fare trattative stile Prima Repubblica o vertici di pentapartito: deve fare un elenco prendere ...

