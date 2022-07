Già con l’abito bianco! Federica Pellegrini, manca poco al matrimonio e già si fa vedere in versione sposa (Di lunedì 18 luglio 2022) Tutto pronto per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. L’ex Divina del nuoto italiano ha scelto il suo allenatore come uomo con cui passare una vita insieme. Durante una intervista a Verissimo Federica Pellegrini aveva rivelato la data delle nozze “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”, aveva detto. Altri dettagli del matrimonio erano stati spiegati da Federica Pellegrini sulle pagine del settimanale Chi: “Vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Tutto pronto per le nozze die Matteo Giunta. L’ex Divina del nuoto italiano ha scelto il suo allenatore come uomo con cui passare una vita insieme. Durante una intervista a Verissimoaveva rivelato la data delle nozze “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di unfosse così complicata, però siamo a buon punto”, aveva detto. Altri dettagli delerano stati spiegati dasulle pagine del settimanale Chi: “Vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solorsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima ...

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - AliprandiJacopo : ?? #Dybala già oggi sarà in Portogallo per visite mediche e firma con la #ASRoma! Giocatore partito con i #Friedkin… - borghi_claudio : @PoliticaPerJedi Te lo spiego io. Perché in Italia ci sono 8000 comuni e continuare a martellare sempre su uno che… - sweetlullaby0 : - FinallyMichele : 5 netti ahaha è già della Juve, Inzaghi sta con il cappio in camera -