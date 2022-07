Gf Vip 5, Guenda Goria rassicura i fan dopo essere stata operata d’urgenza (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono stati giorni difficili per Guenda Goria, ex concorrente del Gf Vip 5 e figlia dei giornalisti Amedeo e Maria Teresa Ruta. La giovane attrice è stata operata d’urgenza per via di una gravidanza extrauterina. Purtroppo dopo una serie di accertamenti, a Guenda hanno dovuto togliere anche una tuba, ormai compromessa. Un altro dolore che si è aggiunto alla perdita del bambino che portava in grembo. Guenda Goria non ha mai nascosto di avere problemi di salute che l’hanno negli anni destabilizzata. L’ex Vippona infatti soffre di endometriosi, una malattia di cui si parla poco nonostante colpisca tantissime donne. Senza perdersi d’animo, con grinta e coraggio, la Goria ha dimostrato di essere molto forte, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono stati giorni difficili per, ex concorrente del Gf Vip 5 e figlia dei giornalisti Amedeo e Maria Teresa Ruta. La giovane attrice èper via di una gravidanza extrauterina. Purtroppouna serie di accertamenti, ahanno dovuto togliere anche una tuba, ormai compromessa. Un altro dolore che si è aggiunto alla perdita del bambino che portava in grembo.non ha mai nascosto di avere problemi di salute che l’hanno negli anni destabilizzata. L’ex Vippona infatti soffre di endometriosi, una malattia di cui si parla poco nonostante colpisca tantissime donne. Senza perdersi d’animo, con grinta e coraggio, laha dimostrato dimolto forte, ...

