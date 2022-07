Eurosport (e streaming discovery+), Mondiali di scherma in diretta dal Cairo (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo i trionfi dell’Italia del fioretto e le medaglie pesanti nella spada e della sciabola, solo pochi giorni fa, agli Europei di Antalya 2022, Eurosport trasmette i Mondiali di scherma in diretta dal Cairo.Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali saranno in diretta tv su Eurosport e in streaming su discovery+, commentati da Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi ex-fiorettista... Leggi su digital-news (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo i trionfi dell’Italia del fioretto e le medaglie pesanti nella spada e della sciabola, solo pochi giorni fa, agli Europei di Antalya 2022,trasmette idiindal.Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali saranno intv sue insu, commentati da Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi ex-fiorettista...

Pubblicità

infoitsport : Tour de France 2022 in tv oggi: orari domenica 17 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport - boxhiu : @elvise1657 @flavikon @ricpuglisi @Paroledipaola Centrodestra vs Centrosinisra stadio Olimpico, 2 ore e 30 due inte… - zazoomblog : Tour de France 2022 in tv oggi: orari domenica 17 luglio programma tv streaming RAI ed Eurosport - #France #oggi:… - infoitsport : Tour de France 2022 in tv oggi: orari sabato 16 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport - infoitsport : Tour de France 2022 in tv oggi: orari venerdì 15 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport -