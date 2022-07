Dybala alla Roma, i tifosi della Juventus sorridono: "Almeno non è andato all’Inter” (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. L'argentino, svincolatosi ormai da tempo dalla Juventus, ha accettato la proposta del club dei Friedkin. In particolare, come riporta calciomercato.com,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloè un nuovo giocatore. L'argentino, svincolatosi ormai da tempo d, ha accettato la proposta del club dei Friedkin. In particolare, come riporta calciomercato.com,...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - loriwastaken : RT @EnricoTurcato: Paulo #Dybala potrebbe diventare il primo giocatore a indossare sia la 10 di Del Piero alla #Juventus che la 10 di Totti… - BiffiLuca : Inutile che vi dilaniate per Dybala ,aspettate Almeno che Bremer andrà alla Juve,li sì che ci sarà da agitarsi. Com… -