Dramma a Brindisi | il figlio di 6 anni ingerisce detersivi e la madre si lancia dal balcone | gravi entrambi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ilsi consuma in pochi, concitati istanti. Laassiste alche – sembra – accidentalmentedeie, presa dal panico e in preda alla disperazione, si èta daldel suo appartamento, al terzi piano di un palazzina a Francavilla Fontana. Succede tutto per caso e nel giro di pochi, matici istanti. Orasono ricoverati: il bambino è sotto osservazione nel reparto di pediatria. La donna in Rianimazione, dopo aver riportato varie fratture ed è in Rianimazione.non sono in pericolo di vita., ilun mix di, ladisperata si ...