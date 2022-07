Caldo record | continua l' alta pressione ma il picco di calore deve ancora arrivare

Pubblicità

ignaziocorrao : ??Il Portogallo ha appena raggiunto i 47.0°C a #Pinhão. ?????? Se confermato, questo sarà il giorno di luglio più cald… - Agenzia_Ansa : È salito ad almeno 84 il bilancio delle morti attribuibili a eccesso di temperature in Spagna. Si sono registrate t… - fisco24_info : Caldo record, oggi 5 città da bollino rosso e da mercoledì peggiora: (Adnkronos) - Livello massimo di allerta a Bol… - lanzo_ruggero : RT @globalistIT: - _TorixSpring_ : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. -

...9 gradi (sabato era 3,1) anche se ilresta quello dell'11 settembre 2018 con 8,5. Ai 3.272 ... Il Cai: 'Evitare escursioni sui ghiacciai' 'Con questoè consigliabile evitare escursioni sui ......di, con temperature che aumenteranno ovunque, raggiungendo picchi intorno ai 40 gradi, oltre che al Centro - Sud, anche sulle regioni settentrionali, dove non si escludono nuovi. Al ...Nuova ondata di caldo eccezionale, con l'inizio della settimana l'anticiclone africano diventerà sempre più forte tanto da far raggiungere temperature record su molte città e con valori massimi vicini ...Le autorità di tutta l'Europa meridionale sono adoperate da giorni, ma specialmente da domenica per controllare i grandi incendi che sono scoppiati ...