Caldo | arriva “Apocalisse4800” | la settimana torrida Anche Firenze toccherà 41 gradi

(Di lunedì 18 luglio 2022) L'anticiclone è stato così chiamato per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800m, ovvero sulla cima d'Europa, sul Monte Bianco. Si raggiungerà una quasi totale stabilità dell'atmosfera. Per tutti i prossimi sette giorni il sole sarà prevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Da segnalare soltanto occasionali e piuttosto isolati brevi rovesci o rapidi temporali di calore lungo i confini alpini (soprattutto dell'Alto Adige, in Val Pusteria) e più raramente sugli Appennini centrali (specie in Abruzzo)