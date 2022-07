Calciomercato Juventus | sgarbo all’Inter | pronto il sorpasso per Bremer

Pubblicità

DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - juve_grecchi : RT @DiMarzio: ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - carro_aurora : RT @mattofra: Bremer ha scelto la juventus. L’Inter non ha potuto nulla quando i bianconeri hanno alzato l’offerta venerdì ???? ?? ???? #Breme… -

: i bianconeri sarebbero pronti a operare il sorpasso sull'Inter per Bremer Lasarebbe pronto ad accelerare per Gleison Bremer operando così il sorpasso sull'Inter. ...... a centrocampo c'è un altro nome molto caldo in orbita Monza in questa settimana di, ovvero quello di Filippo Ranocchia dellaU23. La concorrenza non manca di certo per ...Aaron Ramsey è stato un buco nell'acqua e ora la Juventus sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione adatta al suo futuro.Si fa sempre più vicino il ritorno in Italia dello svincolato Edinson Cavani: colpaccio a zero in vista in Serie A.