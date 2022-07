Calciomercato Cagliari | si insiste per convincere Lapadula

(Di lunedì 18 luglio 2022) a volare in Sardegna La trattativa tra Gianlucaed ilnon decolla ma non si può neanche dire fallita o chiusa. Ogni momento è buono per l’affondo finale del d.s. Stefano Capozucca. E’ notizia di oggi – riportata da Il Mattino – che il, dopo ricevuto il rifiuto per un triennale da 1 milione a stagione, proverà un rilancio. I sardi non sono disposti a pareggiare l’attuale stipendio, da 1,8 milioni, eppure l’attaccante non ha mai pronunciato un “no” secco e definitivo L'articolo proviene da Calcio News 24.

: si insiste per convincere Lapadula a volare in Sardegna La trattativa tra Gianluca Lapadula ed ilnon decolla ma non si può neanche dire fallita o chiusa. Ogni momento ...Atalanta news, idea scambio colper Nandez L' Atalanta prosegue la preparazione in vista della nuova stagione ed intanto i dirigenti valutano le prossime mosse da effettuare sul ...Ascoli. "Stiamo lavorando per rinforzare l'attacco, mentre negli altri reparti siamo a posto. C'è ancora tempo per farlo". Così il patron dell'Ascoli calcio Massimo Pulcinelli, intervistato da una tv ...Il Ds del Cagliari, Stefano Capozucca, avrebbe fatto un sondaggio di mercato per un giocatore del Monza, dopo l'interesse mostrato per Valoti ...