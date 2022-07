Autostrada, scontro auto-moto tra Dalmine e Bergamo: un ferito grave (Di lunedì 18 luglio 2022) grave incidente nel pomeriggio di lunedì 18 luglio nel tratto tra Dalmine e Bergamo. La dinamica è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni si sarebbero scontrate un’auto e una moto. Il bilancio è di almeno un ferito grave. Sul posto anche l’elisoccorso, oltre a tre ambulanze. Lunghe code nella zona per le operazioni di soccorso. Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022)incidente nel pomeriggio di lunedì 18 luglio nel tratto tra. La dinamica è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni si sarebbero scontrate un’e una. Il bilancio è di almeno un. Sul posto anche l’elisoccorso, oltre a tre ambulanze. Lunghe code nella zona per le operazioni di soccorso.

Pubblicità

TgrRaiSicilia : Nel tg delle 14 #TgRSicilia > Incidenti in autostrada Due incidenti gravi sulla Messina-Palermo: Una vittima nello… - infoitinterno : Anziana pugliese travolta da tir in autostrada, morta. Monteroni-Copertino: 39enne deceduto in scontro camion-moto… - CdT_Online : Un genitore e i due figli sono deceduti insieme all'autista di un pulmino da safari coinvolto in uno scontro fronta… - messveneto : Scontro tra due auto in autostrada: tre feriti - mariali94316534 : RT @Agenzia_Ansa: Scontro tra due tir sulla A21, un morto e un disperso. Lungo la Torino-Piacenza-Brescia all'altezza del casello di Casteg… -