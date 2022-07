Anno di prova per docenti immessi in ruolo dal 2022: 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica. NOVITÀ: test finale. Sindacati contestano (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuovo periodo di formazione e prova per il personale docente neoimmesso in ruolo è stato l’oggetto dell’incontro svoltosi il 18 luglio 2022 tra organizzazioni sindacali e Miur. Il report del sindacato UIL, che contesta l'interpretazione del Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuovo periodo di formazione eper il personale docente neoimmesso inè stato l’oggetto dell’incontro svoltosi il 18 lugliotra organizzazioni sindacali e Miur. Il report del sindacato UIL, che cona l'interpretazione del Ministero. L'articolo .

Pubblicità

LauraGaravini : #Conte #5stelle stanno dando prova definitiva della loro irresponsabilità. Per loro gli interessi elettorali vengon… - cinicomateriale : @vogliazebra @Dayne999 Che molto probabilmente sarà il marito della suddetta signora, non la vede(non la moglie) da… - GIAREGIA23 : @__SSam__7 L'anno scorso abbiamo fatto 200 milioni con due giocatori. E uno lo abbiamo riportato a casa dopo un ann… - orizzontescuola : Anno di prova per docenti immessi in ruolo dal 2022: 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica. NOVI… - stefyy0201 : @eliari2310 Prova Toscana, Marche (io sono stata qualche anno fa in zona Porto Recanati), Emilia Romagna però tutto… -