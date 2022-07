“Anima Inquieta” | al scoperta del primo EP di Maria Giulia

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Io, la speranza, la trovo nel volo, l’unico canale, in senso metaforico, per ergersi alla vita, per liberarsi in aria ed essere così davvero liberi“ A poco meno di un mese dal debutto in radio e sui digital store con l’omonimo singolo apripista, l’intensissima cantautrice filippina d’adozione senese, torna a raccontare in musica i sussulti e le cromie interiori con “”, il suo debut EP che ne convalida ricercatezza e finezza espressiva. Un concept articolato sull’essenza intangibile ed effimera, eppur così desta e corposa, delle sensazioni umane, in un susseguirsi di brani-manifesto che raccontano l’auto condanna di vivere e sostenere una società sempre più incline ad elogiare l’apparenza, capace di accarezzare il superfluo elevandolo a necessario, il mediocre all’eccellente, il banale ...